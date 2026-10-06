La Xunta apoya con más de 455.000 euros a los Centros de Información á Muller de Arousa

Sede del CIM de O Salnés, en Cambados Gonzalo Salgado

El Documento Oficial de Galicia (DOG) recoge la resolución de las ayudas destinadas a financiar el personal de la red de Centros de Información á Muller (CIM), con una concesión de 455.628 euros para los centros de municipios arousanos.

Así, a través de estas aportaciones se sufraga el coste de los puestos de dirección, asesoramiento jurídico, atención psicológica, personal técnico y agentes de igualdad o de formación de trabajo en red y de dinamización del territorio con enfoque de género.

En el caso de los CIM arousanos, el centro de la Mancomunidade do Salnés —que presta atención a Cambados, Vilanova, Meis, Meaño y Ribadumia— recibirá más de 113.800 euros, divididos en dos anualidades; el CIM de Vilagarcía se beneficiará de una ayuda de 52.000 euros; el de O Grove, 32.537 euros; y Sanxenxo otra subvención de 51.125 euros.

En cuanto a la comarca de O Barbanza, Ribeira recibirá una cuantía de 52.000 euros y el CIM de Boiro otra de 50.367 euros. Por último, en Ulla-Umia, el CIM de Valga —que presta también servicio a Moraña, Pontecesures y Catoira— se beneficiará de 41.798 euros; y el de Caldas —que también funciona en Barro y en Portas— hará lo propio con una cuantía de 62.000 euros.