Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

La Xunta apoya con más de 455.000 euros a los Centros de Información á Muller de Arousa

A. Louro
06/10/2026 21:35
Sede del CIM de O Salnés, en Cambados
Sede del CIM de O Salnés, en Cambados
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Documento Oficial de Galicia (DOG) recoge la resolución de las ayudas destinadas a financiar el personal de la red de Centros de Información á Muller (CIM), con una concesión de 455.628 euros para los centros de municipios arousanos.

Así, a través de estas aportaciones se sufraga el coste de los puestos de dirección, asesoramiento jurídico, atención psicológica, personal técnico y agentes de igualdad o de formación de trabajo en red y de dinamización del territorio con enfoque de género.

En el caso de los CIM arousanos, el centro de la Mancomunidade do Salnés —que presta atención a Cambados, Vilanova, Meis, Meaño y Ribadumia— recibirá más de 113.800 euros, divididos en dos anualidades; el CIM de Vilagarcía se beneficiará de una ayuda de 52.000 euros; el de O Grove, 32.537 euros; y Sanxenxo otra subvención de 51.125 euros.

En cuanto a la comarca de O Barbanza, Ribeira recibirá una cuantía de 52.000 euros y el CIM de Boiro otra de 50.367 euros. Por último, en Ulla-Umia, el CIM de Valga —que presta también servicio a Moraña, Pontecesures y Catoira— se beneficiará de 41.798 euros; y el de Caldas —que también funciona en Barro y en Portas— hará lo propio con una cuantía de 62.000 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620