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Ribadumia

Interceptan a un conductor en Ribadumia a 140 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50

Se trata de un cambadés de 26 años, que se enfrenta a una multa y la pérdida del permiso de conducir

A. Louro
06/10/2026 12:00
Equipo de radar de la Guardia Civil
Equipo de radar de la Guardia Civil
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La Guardia Civil interceptó esta mañana a un conductor en la PO-300, a la altura de Ribadumia, cuando circulaba a 140 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 50.

Se trata de un vecino de Cambados de 26 años, que ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir con exceso de velocidad. Un delito que está recogido en el artículo 379.1 del código penal y puede conllevar pena de multa y privación del permiso de conducir, según destacaron desde el Destacamento de Pontevedra del Instituto Armado.

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