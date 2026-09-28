Ribadumia cambia las bombas de la EBAR de Portarís para solventar las continuas averías

Una de las bombas que se ha sustituido Cedida

El Concello de Ribadumia acometió la sustitución de dos bombas de la Estación de Bombeo de Augas Residuais (EBAR) situada en el lugar de Portarís (en la parroquia de Lois), a través de una ayuda del Plan +Provincia 2024 de la Diputación.

Así pues, la actuación permitió renovar las dos bombas actualmente instaladas en esta infraestructura, que presentaban averías continúas, según señalaron desde el propio Concello, y cuyo estado hacía desaconsejable su reparación, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento municipal en este lugar.

La inversión total ascendió a unos 5.127 euros, financiados íntegramente a través de la Diputación. Los nuevos equipos cuentan con un motor más eficiente, una mejora que permitirá reducir el consumo energético y los costes asociados al funacionamiento de la isntalación, manteniendo las condiciones necesarias para el bombeo de aguas residuales.

El Concello sacó recientemente tambien a licitación la mejora del entorno de la iglesia de San Fins de Lois, por un montante de 118.167 euros. El espacio público exterior al recinto se encuentra el mal estado de conservación, por lo que la intención del municipio pasa por poner en valor todo este entorno, creando un espacio de reunión para el vecindario previo al acceso a la iglesia; mejorar la accesibilidad de la zona con la generación de una plataforma única que ordene los flujos de movimiento; y ampliar la anchura de un tramo del viario; además de soterrar los tendidos aéreos de la zona beneficiada por las obras.