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Ribadumia

Somos Ribadumia denuncia el “abandono” de la Carballeira tras la Festa do Pan y detecta un ejemplar enfermo

A. Louro
15/09/2026 20:48
Estado de algunos puntos de la Carballeira
Estado de algunos puntos de la Carballeira
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Somos Ribadumia denunció el “abandono” del Concello con la Carballeira tras la Festa do Pan. “O escenario continúa montado”, señalaron desde la formación, que lamentaron una “falta absoluta de seguimento, limpeza e mantemento despois dos eventos organizados polo propio Concello”.

A esta supuesta falta de limpieza se suman algunos ejemplares con “sinais de deterioración”, según sumos. Así la formación detecta “outro carballo afectado pola mesma enfermidade que xa levou por diante unha ducia de árbores nos últimos anos”. Ante ello, Somos lamenta una supuesta falta de acción del gobierno local, por lo qu exige que “este exemplar sexa inspeccionado inmediatamente por persoal técnico cualificado, que se determine o seu estado fitosanitario e estrutural e que se adopten as medidas necesarias para intentar conservalo, garantir a seguridade das persoas usuaria e establecer un plan de prevención que elimine esta praga, que sen presa pero sen oposición está rematando con este emblemático espazo”.

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