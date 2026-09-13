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Ribadumia

Un centenar de voces reclaman un Umia "sano" frente a la represa de Cabanelas

Fátima Pérez
13/09/2026 13:36
Concentración en la playa fluvial de Cabanelas, en Ribadumia
Concentración en la playa fluvial de Cabanelas, en Ribadumia
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“A saúde do Umia é a nosa saúde”. Esta fue la pancarta que encabezó esta mañana la concentración para reclamar una revisión de la represa del río Umia. Cerca de un centenar de personas se acercaron hasta la playa fluvial de Cabanelas, en Ribadumia, tras la convocatoria de distintas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y organizaciones políticas, quienes se unieron para defender la continuidad y el funcionamiento natural del cauce.

Al grito de “a auga é nosa e non da Toxa” vecinos y personas afectadas protestaban por utilizar esta infraestructura para el abastecimiento de agua en A Illa da Toxa, concretamente para el campo de golf y los establecimientos hoteleros, según apunta el BNG.

La estructura que critican los nacionalistas

Convocan una concentración contra la represa del Umia

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La protesta fue convocada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), junto al Clube de Pesca Deportiva Cíes, Limpiarousa, ADEGA, la Asociación de Veciños San Vicenzo de Oubiña y el BNG del Salnés. A ellos se sumaron otras entidades hasta alcanzar doce organizaciones adheridas a la convocatoria: la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), SEO-BirdLife Pontevedra, la Federación Ecoloxista Galega (FEG), Asociación Galicia Ambiental y Medioambiente Podemos Galicia.

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