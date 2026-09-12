Lorenzana anima a las bodegas a adherirse a la línea de ayudas para comprar la uva

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó las bodegas Santiago Roma, en Ribadumia Cedida

Las bodegas gallegas tendrán de plazo hasta el próximo 16 de diciembre para solicitar la línea de ayudas que habilita la Xunta de Galicia para comprar la uva de esta campaña. Concretamente, esta la línea de préstamos cuenta con un presupuesto de dos millones de euros para proporcionar liquidez y acceso a financiación, ya que la Xunta subvenciona los intereses y las comisiones de las operaciones de préstamo para la adquisición de la uva. Así lo detalló la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a las bodegas Santiago Roma, en Ribadumia.

La línea de ayudas de 2026 puede solicitarse desde el pasado 5 de agosto y su objetivo es ayudar a las bodegas a afrontar uno de los momentos de mayor esfuerzo financiero, ya que les facilita adquirir la cosecha de uva y efectuar el pago a los viticultores dentro de los plazos.

Préstamos concedidos

Hasta el momento se han convocado ya tres ediciones y se han prestado ayudas a 119 bodegas, con más de 41,7 millones de euros de financiación movilizada y 2,1 millones de euros en préstamos concedidos. Por su parte, en lo que va de esta edición ya se han registrado una decena de solicitudes por una operación financiera total de 3,62 millones de euros.

En Ribadumia, la conselleira también quiso valorar el trabajo de las bodegas Santiago Roma, una empresa familiar con casi treinta años de historia que apuesta por la calidad y los métodos artesanales para elaborar un vino de autor que ha recibido numerosos galardones.

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En lo que respecta a la vendimia de 2025, recordó que finalizó con casi 76 millones de kilos de uva recogidos, siendo la tercera más abundante desde que existen registros (tras las de 2011 y 2023). Precisamente, en este contexto, el objetivo de esta línea de financiación es contribuir a la competitividad de un sector estratégico para la economía y el medio rural, uno de los que mejor representa los valores de la marca Galicia Calidade, según sentenció Lorenzana.