El CSIF presenta un recurso contra el Concello por derogar las bolsas de empleo temporal

Concello de Ribadumia D.A.

El sindicato CSIF denuncia de nuevo la actitud del alcalde de Ribadumia, David Castro, hacia las personas trabajadoras del concello. La agrupación sindical asegura que el pasado 14 de agosto el Boletín Oficial de la Provincia publicó una resolución de la alcaldía por la que se derogaban las bolsas de trabajo del proceso de estabilización de empleo temporal.

Para el CSIF esta derogación afecta a un número importante de personas del propio concello y limítrofes, que en su momento se presentaron a la oferta y se crearon la expectativa de poder trabajar para el Concello de Ribadumia. El sindicato considera que esta resolución es un mero “capricho del gobierno y su alcalde”, e insiste en que no hay motivos reales y justificación alguna, por lo que podrían estar cometiendo una infracción administrativa.

Por todo ello el CSIF ha presentado ya un recurso potestativo de reposición por falta de negociación, dado que dichas bolsas se formaron a través de las bases de estabilización de empleo de la ley 20/2021 que fueron negociadas expresamente en la mesa general de negociación del Concello e, insisten, “ahora no pueden ser derogadas porque se interprete mal una cláusula”.

La agrupación cree además que no serán los únicos que presentarán un recurso contra esa resolución ya que afecta a muchos vecinos de la villa.