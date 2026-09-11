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Ribadumia

Somos Ribadumia denuncia los problemas de acceso a las instalaciones del colegio por las obras de A Bouza

A. Louro
11/09/2026 21:13
Situación de las obras
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Somos Ribadumia denunció ayer el “retraso continuado e inxustificado” de las obras del nuevo edificio para servicios múltiples en el entorno del campo de fútbol de A Bouza y del pabellón polideportivo, además de la humanización del espacio anexo y del entorno del CPI Julia Becerra Malvar. Una actuación que, a juicio de la formación, está creando problemas de acceso y seguridad al propio colegio.

En este sentido, Somos critica que las obras dejan al colegio sin acceso al campo y con “accesos complicados” a los edificios anexos: “Ao pavillón a través dunha pasarela con acceso dende a vía pública, co conseguinte risco para os nenos e ao ximnasio e local onde está o comedor e os servizos de conciliación a través da propia obra e dun aparcadoiro público”.

La obra supera el millón de euros, de los cuales alrededor de 700.000 euros están financiados por la Diputación. Sin embargo, cabe recordar que la adjudicación de dicho proyecto fue abordado en un Pleno que el TSXG ha anulado por una convocatoria irregular en un fallo que ya ha recurrido el Concello, todavía pendiente de resolverse. Así, la situación está todavía en el aire, ya que de confirmarse el Concello podría tener que volver a repetir el proceso de licitación.

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