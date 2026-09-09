Convocan una concentración contra la represa del Umia
El Clube de Pesca deportiva Pesca Cíes, Limpiarousa, Adega, el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), el BNG comarcal y la asociación vecinal San Vicente de Oubiña convocan para este domingo, 13 de septiembre, una concentración para reclamar “unha revisión” de la represa del río Umia y defender la “continuidade e o funcionamento natural do río”. La convocatoria será en la playa fluvial de Cabanelas, a partir de mediodía.
Pese al anuncio de Augas de Galicia de que solicitará a la empresa que corrija las “deficiencias” advertidas, los convocantes no dan por “solucionado o problema mentres non se coñezan as medidas concretas e os prazos para executalas e, sobre todo, non se avalíe o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa”, según señalan en un comunicado.
“Un sistema de paso para a fauna pode recuperar parte da conectividade, pero non elimina os efectos do remanso sobre a dinámica fluvial: maior quecemento da auga, alteración do hábitat das especies acuáticas, posible expansión de especies alóctonas e modificación do transporte natural de sedimentos”, recalcan.
Asimismo, advierten que en el tramo final del Umia existe “unha dinámica estuárica natural”, que también puede verse alterada, indican: “Reclamamos igualmente que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre especies migradoras presentes no Umia”.
“Queremos que se analice o impacto global da obra e se adopten todas as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo”, concluyen los convocantes, que animan a participar en la cita.