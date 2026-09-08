Ribadumia estrena la mejora del entorno de la iglesia de Besomaño tras una inversión de 64.000 euros

El alcalde, David Castro, comprobó el resultado de las obras Cedida

El Concello de Ribadumia completó dos fases de actuación en la iglesia de Santa María de Besomaño, para la puesta en valor y la mejora de accesibilidad a la plaza, tras una inversión de 64.350 euros.

Así, en una primera fase, la Mancomunidade gestionó el acondicionamiento del mirador y la ordenación de la plaza, diferenciando los espacios destinados a la circulación y para los peatones, con un proyecto impulsado por el Concello. Así, se instaló una barandilla sobre el muro del mirador y se renovó parte del pavimentó de la plaza, reduciendo la zona destinada al aparcamiento y creando nuevos espacios públicos, además de mejoras en el drenaje de aguas pluviales.

En cuanto a la segunda fase —con un presupuesto de 34.421 euros, financiada a través de la Agader y gestionado a través del GDR— consistió en una ampliación del acceso a la plaza y a reducir la superficie asfaltada, creando un nuevo espacio con losas de granito. Además, también se mejoró el drenaje de pluviales y la iluminación pública.

Desde el Concello subrayaron la “mellora” que suponen estas actuaciones para el vecindario de Besomaño “ao permitir contar cun espazo máis accesible e ordenado”.

Actividades de ocio

Por otra parte, el Concello abrirá el próximo lunes 14 de septiembre el plazo de inscripción para las actividades de ocio y tiempo libre para el curso 2026/2027 con una programación que reúne más de cincuenta propuestas, entre las organizadas directamente por el Concello y las promovidas por las asociaciones.

La oferta incluye opciones para diferentes edades e intereses, con actividades deportivas y de actividad física, baile, idiomas, informática, lógica y matemáticas, patinaje o pilates, junto con otras propuestas culturales, creativas y formativas como pintura, teatro, cocina, talleres de memoria, cestería, arte floral, elaboración de velas artesanales o patronaje y confección de prendas, entre otras.

Los interesados podrán formalizar la inscripción de manera presencial en las oficinas municipales o a través de la sede electrónica, presentando el formulario correspondiente junto con la documentación requerida. Será necesario acercar copia del DNI y certificado de la cuenta bancaria y, en el caso de las actividades de gimnasia y mantenimiento del Club Sénior, también copia de la tarjeta sanitaria.