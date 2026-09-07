La Xunta detecta “deficiencias” en la represa del Umia e insta a la empresa a garantizar la “continuidade fluvial”

La estructura instalada en el Umia, a la altura de Pontearnelas Cedida

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, remitió un requerimiento a la empresa de las obras de la represa en el río Umia, a su paso por Cabanelas, para que solvente las “deficiencias” detectadas en su reconstrucción. Así lo asegura el organismo hidráulico tras una inspección en la que no se observó “afeccións negativas á flora ou á fauna nin turbidez na auga”.

Así pues, Aguas de Galicia señala que se detectaron filtraciones a través del cuerpo de la represa que impiden actualmente “o seu correcto funcionamento e tamén o paso previsto para os peixes”. Por ello, requirió a la empresa para que “corrixa estas deficiencias” y, posteriormente, los técnicos de Medio Ambiente volverán a inspeccionar la zona de actuación para verificar la eficacia del sistema. Además, en el caso de que el paso de la fauna no funcione adecuadamente, se deberá habilitar “de inmediato” una escala de peces y otro dispositivo equivalente.

En cualquier caso, desde la Xunta recalcan que la actuación en el Umia “non consiste na creación dunha nova presa, senón na reconstrución estable da represa existente, necesaria para evitar a salinización da única captación que abastece á Illa da Toxa” y aclara que sí tiene autorización de Augas de Galicia “tras a obtención dos informes técnicos preceptivos e logo de estar sometida a información pública sen que se presentasen alegacións”.

Así, el proyecto prevé una estructura de material pétreo, con una pendiente pronunciada aguas abajo para funcionar como rampa para los peces y un canal central para aguas bajas, incorporando así medidas para facilitar la continuidad fluvial, según destacan desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en un comunicado.

Somos carga contra el BNG

La construcción de la represa ha levantado las críticas de Somos Ribadumia, que habló incluso de “atentado medioambiental” y del BNG, que anunció iniciativas parlamentarias ante la Xunta para buscar otras alternativas para el suministro de agua a la isla de A Toxa.

En este sentido, Somos Ribadumia criticó el “uso partidista e inútil” que el BNG “pretende facer da obra” tras “chegar catro anos tarde” con “moito ruído e ningunha solución” a una represa “que ademais de estar xa feita resulta que todos os procesos administrativos e todos os prazos legais de oposición que podían realizarse venceron fai xa máis dun ano”.

“Dende a nosa formación temos moi claro que ao BNG non lle importa nin o río Umia nin as consecuencias desta obra, unicamente lle preocupa que en maio hai eleccións municipais”, denunció Somos, que señaló también la “dependencia” del Bloque de algunos colectivos como la Pltaforma pola Defensa da Ría de Arousa o el Colectivo Ecoloxista do Salnés, “como demostra o feito que apareceran en escena dous días despois que o BNG”.En cualquier caso, Somos señaló mediante un comunicado que estudia las “vías legais dispoñibles”, centrados en una supuesta falta de licencia de obra municipal y en su encaje en el PXOM.