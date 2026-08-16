Lucio | “Non podes ir a unha clase de baile tradicional coma se foses a unha de aerobic”
A Xosé Luís Domínguez só lle chama polo nome súa nai. O resto da xente coñéceo por Lucio. É presidente da agrupación de música tradicional Demos da Petaca e tamén da asociación Pesdebarro
A Xosé Luís Domínguez só lle chama polo nome súa nai. O resto da xente coñéceo por Lucio. É presidente da agrupación de música tradicional Demos da Petaca e tamén da asociación Pesdebarro, xa entrevistada nesta sección. Hoxe fálanos da historia destes “demos”.
É moi curioso o nome do grupo. De onde sae?
Na primeira actuación que fixemos, non tiñamos nin nome. Fomos os catro tocar unha alborada en San Miguel de Deiro. Chegamos a unha taberna onde había unha señora maior detrás do mostrador, mirando, e nós, que somos moi gamberros, empezamos a cantarlle coplas tirándolle polo xenio. A señora dicía: “ai, rapaces, sodes o demo”. E o da petaca é politicamente incorrecto, pero ese día iamos tan nerviosos, que levabamos unha petaquiña con licor café.
Dese cuarteto inicial, continúan os mesmos?
Só quedo eu, que debo de ser o cañoto. Da cultura no noso país viven moi poucos e da música tradicional, menos. A xente foi casando, marchando fóra para traballar... Pero aí seguimos.
Pero no seu caso tampouco é a súa actividade principal...
Non, pero por sorte ou por desgraza puiden ir acomodando o traballo e perdurar máis que o resto de compañeiros. Aínda así, todos os que estiveron seguen sendo “demos” ata que renuncien formalmente, toquen ou non. Debemos de ser uns 50 ou 60 os que pasamos polo grupo en todos estes anos. Na actualidade é difícil que che dean un día no traballo para poder ir tocar, entón ímonos “emprestando” músicos con outras agrupacións.
Como teñen agora mesmo o calendario de actuacións?
Ben, ocupado. Temos a sorte de que fomos gañando sitios onde tocamos e imos repetindo. Xullo tivémolo completo e en agosto temos tamén moitas actuacións. Gustaríanos tocar máis ó longo do ano, pero non hai verbenas, que é o que nos gusta.
E durante o resto do ano?
Xuntámonos un día á semana porque somos unha asociación cultural e un dos obxectivos que temos é o desfrute e transmisión da música e canto tradicionais. Imos a asociacións que non teñen cartos ou teñen menos ca nós e facemos intercambios. Somos caros, solemos cobrar en chourizos ou así (ri). Funcionamos como socios os músicos ou xente que estivo vencellada. Somos un grupo moi aberto, calquera pode vir cunha pandeireta e tocar con nós.
Actúan só por esta zona?
Normalmente pola zona do Salnés, pero temos tocado en Lugo, Quiroga, Portugal ou Alemaña.
Como xurdiu o de ir a Alemaña?
A primeira vez foi través doutra asociación e nas seguintes ocasións xa fomos a través da Asociación de Españois en Cuxhaven. Alí atopamos cousas curiosas, como que no grupo de gaitas había unha señora alemana, moi alta, que non pasaba por ser de Muros (ri) e tocaba o bombo que era unha gozada. A xente achégase moito á nosa música fóra de aquí, en parte por ese exotismo da música celta. Ás veces valórante máis fóra que na península ou incluso en Galicia.
Cre que aínda non o valoramos?
Eu lembro chegar a un furancho e que dixeran “aí veñen os palizas dos gaiteiros”. Agora mesmo gozamos de boa saúde: Hai moita xente que toca, canta... e xente nova. Logo hai historias que habería que traballar, como a forma de transmitir, porque non podes ir a un aula de baile coma se fose unha clase de aerobic “porque súas moito”. Cando escoitas iso dis ti: non, hai algo máis, tes que mirar máis no fondo.
Que lles diría ós que van a baile tradicional coma a aerobic?
Que teñen que pensar que agora é moi fácil ligar, pero que bailar unha muiñeira non deixaba de ser unha forma de relacionarse. Bailar e tocar música galega é moito máis que tocar a pandeireta e chimpar: ten raíces e hai que buscalas. Pero afortunadamente hai mestres brutais.
Que sistema ten como mestre?
Eu, máis que repertorio, prefiro que a xente sexa quen de coller unha pandeireta e tocar. Agora, coas novas tecnoloxías, un rapaz de Estaca de Bares pode tocar cun de Baiona e non hai problema, pero antes non podiamos, porque os repertorios e os xeitos de tocar eran distintos. En cada sitio hai raíz, pero a música é compartir e se non, non ten sentido.
Que é o máis complicado para aprender pandeireta?
A constancia. O primeiro mes é horrible, porque parece fácil pero soa fatal. E despois, que che guste e a desfrutes. A min, que saibas tocar ben, se o fas de forma mecánica, non me ten sentido. Para min a pandeireta é o mellor instrumento do mundo. Sempre levo unha debaixo do asento do coche e onde chegas fas festa.
Non se acaba collendo manía ó instrumento, de tanto repetir?
Ensáiase na casa e apréndese na aula, cunha relación cordial. O método marcial non me gusta. A forma de aprender é deixar a pandeireta tirada polo chan. Pola no sofá, estórbache, cóllela dous minutos e pola na cociña... Non recomendo máis de cinco minutos diarios ó principio, porque acabas “zumbado”.
Ten algunha peza favorita?
Non podería elixir, pero a que nunca escollería é a muiñeira de Chantada. Con gaita, desde Buxos Verdes, que está moi denostada porque se usa para que aprendan os nenos, ata o Pasodobre Romántico, que é máis complexa. Todas me valen mentres desfrutes ti e a xente.
Que é o mellor dos Demos?
Que somos familia. Saes de traballar, igual tiveches algún problema, e vas alí charlar, tomar algo... Ás veces o máis importante non é tocar, senón a convivencia coa xente. Animo a que todo o mundo probe a música tradicional e busque o mestre que lle sirva. Non todos os mestres valen para todos os alumnos, pero os alumnos valen para todos os mestres. l