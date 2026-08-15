Controlan un incendio forestal en el lugar de Puxafeita

Un momento de la extinción del incendio en Ribadumia

Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en el lugar de Puxafeita, en el municipio de Ribadumia. La rápida intervención de los servicios de emergencias así como la coordinación de todos los efectivos, señalan desde el Concello, lograron controlar las llamas en poco tiempo.

En concreto, indican, participaron en el operativo efectivos de Medio Rural, Bomberos del Parque de Ribadumia, agentes de la Guardia Civil de Cambados. Además, detallan desde el Concello, fueron muchos los vecinos y vecinas de Puxafeita los que colaboraron y se implicaron en la extinción de las llamas.

El gobierno local hace un llamamiento y pide la máxima prudencia y responsabilidad para evitar estas situaciones en estos días de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios. Así, detallan que cualquier descuido puede tener consecuencias graves para las personas, para las viviendas y para el patrimonio natural.

"Previr un incendio é responsabilidade de todos e todas", indican desde el Concello.