Somos denuncia que las obras de la represa de Cabanelas carecen de permiso municipal

Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia

Somos Ribadumia denuncia que las obras para la construcción de la represa de Cabanelas carecen de permisos municipales. Tal y como señala el portavoz, Sergio Soutelo, “xa non é que non teña permisos, é que nin se molestaron en solicitalos ou en comunicar o inicio da obra”.

Además, el partido señala que, para ellos, lo más grave no es que una obra de este tipo de haga sin los correspondientes permisos, si no que el alcalde, David Castro, "tendo sobrado coñecemento da obra e da situación da mesma, ata o punto de que el mesmo asina un oficio onde confirma esta situación, non dera a orde de paralización que legalmente está obrigado a dar."

Desde Somos Ribadumia recuerdan que Castro declaró en el pasado que la represa no se podía autorizar "pola súa incompatibilidade co PXOM" y que "como alcalde se oporía a esa obra".

Sin embargo, detallan, no fue así y "nin presentou alegacións ao proxecto nin moveu un dedo".

La oposición reitera, por tanto, su oposición a estas obras que, señalan, ya provocaron la anulación de la zona de baño de Cabanelas, problemas a las empresas turísticas que operan en el río e, incluso, cuentan "nin sequera os peixes poden remontar e fican atrancados".

Misma situación

Soutelo señala que la misma situación fue la vivida con una nave próxima al polígono de A Grenla, que "segue operativa a pesar da súa manifesta ilegalidade co silencio cómplice de David Castro".

Por todo ello, indican, desde Somos Ribadumia, presentaron un escrito pidiéndole al alcalde que actúe y paralice la obra "cando menos ata que conte cos permisos necesarios". Mientras, cuentan, están analizando posibles acciones legales dado que, detallan, es "inaceptable" que un alcalde evite cumplir con su obligación o favorezca desde su cargo a determinadas entidades o personas.