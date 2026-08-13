Denuncian que una gerocultora de DomusVi tuvo que ser evacuada de urgencia tras sufrir un golpe de calor

Imagen de archivo de la residencia de mayores DomusVi D.A.

Las delegadas de la CIG denuncian "o grave accidente laboral sufrido por una xerocultora" de la residencia de mayores DomosVi de Ribadumia. Así, señalan que la mujer, tuco que ser asistida y evacuada "de urxencia" por los servicios médicos del 061 tras sufrir un golpe de calor derivado, indican, del sobre esfuerzo físico que supone levantar y movilizar a las personas residentes "baixo condicións de estrés térmico inasumíbeis".

Este incidente, advierten desde el sindicado, no se trata de un hecho aislado o accidental, si no que es "a consecuencia directa da pasividade, a neglixencia e a mala xestión da dirección da empresa".

El comité, cuentan, lleva semanas denunciando ante las empresas y autoridades que el personal soporta temperaturas "extremas e ilegais" en el interior del centro, alcanzando en algunos momentos los 40ºC en zonas como la cocina o los 36ºC en estancias en las que conviven con las personas residentes.

Desde DomusVi, manifiesta la CIG, a pesar de sus comunicaciones no se está adoptando ninguna medida preventiva ni se han instalado sistemas de climatización eficaces.

Visita de Inspección de Traballo

El sindicato indica que la evacuación médica de la trabajadora se produjo después de que el centro recibiese una visita de Inspección de Traballo. Este hecho, cuentan, causa mayor indignación entre los trabajadores ya que el organismo "xa foi alertado polo comité das pésimas condicións climáticas e da falta continuada de substitucións que sobrecarga as xerocultoras".

Esta situación, señalan, provoca un "risco inminente para a saúde das traballadoras e das persoas usuarias".

Desde la CIG denuncian que a pesar de la visita de Inspección, DomucVi continúa sin poner soluciones a la situación de las trabajadoras y "priorizando o aforro económico por riba da saúde laboral e da integridade física" tanto del personal como de las personas residentes.

"A empresa prefire xogar coa nosa saúde antes que investir en climatización, tapando as súas vergoñas mentres nos esixen levantar a decenas de usuarios/as e traballar baixo mínimos", señalan desde la representación de las trabajadoras.

Ante este último accidente laboral con derivación al 061, el personal dice "basta". Es por ello que el comité de la residencia de Ribadumia le exige a la Xunta y a las autoridades laborales una intervención "inmediata, contundente e sancionadora" contra esta empresa "antes de que haxa que lamentar unha desgraza maior ou con consecuencias irreversíbeis para as traballadoras ou para as persoas residentes”.