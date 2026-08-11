Ribadumia abre el plazo para solicitar las ayudas para la compra de material escolar
El Concello de Ribadumia abrió el plazo para solicitar ayudas para la compra de material escolar para alumnos o alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria el próximo curso.
Las bolsas, detallan, están dirigidas a personas empadronadas en el municipio que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria (que puede consultarse en la página web del Concello o a través de los perfiles de las redes sociales) y que no perciban otras ayudas, públicas o privadas, por el mismo concepto.
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de agosto. Las personas que estén interesadas en solicitar esta cuantía pueden dirigirse a la sede de Servizos Sociais del Concello en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.
El Concello de Ribadumia señala que, con esta nueva convocatoria apuestan, un año más, por apoyar a las familias del municipio, especialmente “nun momento no que o inicio do curso escolar implica un importante esforzo económico”. Así, indican que estas ayudas facilitan el acceso a la adquisición de material escolar para los vecinos y vecinas de la localidad.