Ribadumia abre el plazo para solicitar las ayudas para la compra de material escolar

El Concello de Ribadumia repartirá las ayudas a los empadronados

El Concello de Ribadumia abrió el plazo para solicitar ayudas para la compra de material escolar para alumnos o alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria el próximo curso.

Las bolsas, detallan, están dirigidas a personas empadronadas en el municipio que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria (que puede consultarse en la página web del Concello o a través de los perfiles de las redes sociales) y que no perciban otras ayudas, públicas o privadas, por el mismo concepto.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de agosto. Las personas que estén interesadas en solicitar esta cuantía pueden dirigirse a la sede de Servizos Sociais del Concello en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.

El Concello de Ribadumia señala que, con esta nueva convocatoria apuestan, un año más, por apoyar a las familias del municipio, especialmente “nun momento no que o inicio do curso escolar implica un importante esforzo económico”. Así, indican que estas ayudas facilitan el acceso a la adquisición de material escolar para los vecinos y vecinas de la localidad.