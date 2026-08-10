A Festa do Pan repartió más de 3.000 huevos fritos y mil tapas de chulas

Asistentes a la Festa do Pan de Ribadumia MONICA VILA

La Festa do Pan de Ribadumia cerró una nueva edición con una asistencia superior a las 1.500 personas. Según los datos facilitados por el Concello, en la cena de confraternidad y en las diferentes propuestas gastronómicas de evento, se consumieron más de 3.000 huevos fritos, más de mil raciones de chulas y papas de harina y cerca de 300 botellas de vino tinto de O Salnés.

La valoración del evento, por tanto, es “moi positiva” y desde el gobierno local agradecen la respuesta tanto de los vecinos y vecinas del municipio como de las personas que llegaron a este punto desde otros concellos cercanos e incluso de municipios de fuera de Galicia.

Uno de los momentos centrales de la programación fue la representación de la molienda en los molinos de Batán, que permitió recrear parte del trabajo tradicional ligado a la elaboración de la harina y acercar al público una pequeña muestra de como era la vida de Ribadumia en los años cincuenta.

La ambientación de la fiesta, con la participación de personas vestidas de época, contribuyó también a recuperar, durante unas horas, esa imagen del municipio de mediados de siglo pasado, a las que se sumaron los niños y niñas de la Escola de Verán, que acudieron caracterizados para participar en esta recreación.

Desde el Concello destacan la alta participación en todas las actividades programadas, entre ellas los talleres infantiles que completaron todas las plazas disponibles.

De la misma manera, cuentan, los concursos para buscar el mejor postre casero o la mejor empanada de maíz, contaron con muchos competidores entre los residentes de la localidad. Estos certámenes –que ya son una cita tradicional en esta fiesta– repartieron entre los ganadores un total de 370 euros en vales para el comercio local de Ribadumia que podrán utilizarse en distintos establecimientos.