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Ribadumia

El sabor del pan volvió a reinar en Ribadumia

C. Hierro
08/08/2026 22:20
Participantes en la Festa do Pan de Ribadumia
Participantes en la Festa do Pan de Ribadumia
Mónica Ferreirós
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Decenas de personas abarrotaron en el día de ayer la Carballeira de Ribadumia para participar en la XXIII Festa do Pan. Tradición, cultura y gastronomía se dieron cita en una de las citas más esperadas en el calendario estival de la comarca.

Los asistentes pudieron degustar tanto el tradicional plato de huevos fritos con pan como las papas de harina o chulas a precios populares.

Además, la jornada también contó con música, con actividades para los más pequeños y con los concursos de postres caseros y de empanadas de millo

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