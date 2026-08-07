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Ribadumia

Ribadumia pide a los vecinos colaborar con la donación de sangre el 13 de agosto

C. Hierro
07/08/2026 21:31
Casa do Concello de Ribadumia
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La campaña ‘Este verán, doa sangue’ llega a Ribadumia el próximo jueves, 13 de agosto, con el objetivo de facilitar la donación a los vecinos y vecinas de esta localidad y así contribuir a mantener las reservas de sangre en los hospitales gallegos durante los meses de verano.

El autobús estará aparcado al lado de la Casa do Concello y atenderá en horario de diez a dos por la mañana y de cuatro a nueve por la tarde.

Desde el Concello piden la colaboración de los ribadumienses y también, a los visitantes que escogen esta localidad para pasar sus vacaciones, para que, durante los meses de verano en los que las necesidades asistenciales continúan, no disminuyan las donaciones de sangre. “É un acto de solidariedade que apenas leva uns minutos, pero que pode ofrecer unha nova oportunidade a quen máis o necesita”, señalan desde el gobierno local.

Las personas interesadas en donar sangre –deben ser mayores de 18 años, tener un peso superior a los cincuenta kilos y gozar de un buen estado de salud– únicamente deberán llevar el DNI u otro documento de identificación e informar al sanitario en caso de que se encuentre tomando algún tipo de medicación.

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