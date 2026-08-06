Somos Ribadumia acusa al alcalde de difundir imágenes con los niños de la escuela de verano en sus redes personales

Sergio Soutelo, concejal de Somos Ribadumia

Somos Ribadumia acusa al alcalde, David Castro, de difundir imágenes y vídeos con los niños y niñas de la escuela de verano municipal a través de sus redes sociales personales.

La agrupación manifestaba hace unos días su preocupación por la “excesiva exposición pública” a la que estaban sometidos los menores a través de las redes del Concello. Y, ahora, ante los últimos hechos, denuncian que “o señor Castro no ten autorización por moi alcalde que sexa para realizar este tipo de vídeos e fotos. As nais e pais deros autorización para gravar de xeito específico ao Concello, non a un terceiro”, explica el concejal de Somos, Sergio Soutelo. Critican, además, que este contenido se realiza “para fins persoais” y con “ansias electoralistas”.

También, exponen que “o alcalde nin sequera usa material propio para gravar estes vídeos” y que el pasado mes de abril, según figura en el registro del Concello, “o alcalde mercou un estabilizador de cámara específico para móbiles e un micrófono”. En esta línea, critican que Castro “debería poder pagarse as súas cousas persoais”.

Así, desde Somos exigen que se eliminen de manera inmeditada las imágenes difundidas a través de las redes sociales del primer edil y que el material comprado se deposite en el Concello.