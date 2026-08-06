Ribadumia organiza una charla divulgativa sobre el eclipse

Una reciente coloquio sobre el fenómeno astronómico en A Illa Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia organiza para el próximo lunes, 10 de agosto, a las ocho de la tarde, una charla divulgativa abierta a los vecinos y vecinas con el objetivo de acercar todas la información necesaria para comprender y vivir el eclipse solar previsto para el miércoles día 12.

La actividad, que se celebrara en la Casa da Cultura de Ribadumia, permitirá conocer este fenómeno astronómico desde una perspectiva divulgativa, combinando explicaciones sobre astronomía con el análisis del eclipse que podrá observarse en los cielos de Galicia. Durante la sesión se explicarán como se produce este oscurecimiento durante el día, los tipos de eclipses que existen, las fases por las que pasará el del próximo miércoles y la importancia de la cita astronómica.

La charla también ofrecerá información práctica para su observación, dando a conocer algunos de los mejores lugares desde los que contemplarlo tanto en el propio municipio de Ribadumia como en otros puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar que los asistentes puedan escoger diferentes espacios para seguir el fenómeno.

Además, se dedicará un apartado específico a la observación segura del sol, explicando el uso correcto de las lentes homologadas, las recomendaciones para prevenir lesiones oculares y las precauciones que deben seguirse antes, durante y después del eclipse.

La sesión también permitirá conocer que otros eclipses se podrán observar en los próximos años y porqué este tipo de fenómenos despiertan un gran interés científico y social.

La finalizar la actividad, el Concello repartirá 500 lentes homologadas entre las personas asistentes hasta agotar existencias. La charla será abierta al público hasta completar el aforo de la sala.