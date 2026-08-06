La Diputación destina 250.000 euros para el Centro Logístico de la Mancomunidade

El presidente de la Diputación, Luis López, y el de la Mancomunidade, David Castro Mónica Ferreirós

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el de la Mancomunidade do Salnés y también alcalde de Ribadumia, David Castro, firmaron esta mañana el convenio de colaboración para financiar las obras de reforma de las oficinas y de los espacios formativos del Centro Logístico Multiservicios, para el que el ente provincial destinará hasta 250.000 euros, más del 82% de la inversión, que asciende a los 303.000 euros.

La infraestructura, ubicada en el polígono de Sete Pías, es estratégica para la prestación de servicios públicos compartidos en la comarca. Durante el acto de firma, el presidente provincial agradeció la labor de la Mancomunidade do Salnés y puso en valor el espíritu de colaboración entre instituciones. “Hoxe dáse un paso moi importante do que se van beneficiar os nove concellos da comarca. Nesta historia de colaboración escríbese unha nova páxina, unha importante páxina, grazas a este convenio que asinamos”, aseguró.

Luis López también destacó que esta actuación “é moito máis ca unha reforma”, pues “supón mellorar os servizos públicos, darlle un novo impulso á formación e comezar a incorporar a innovación nun proxecto estratéxico para o territorio”; explicó.

Asimismo, recordó que este “é o primeiro convenio que firman a Deputación e a Mancomunidade do Salnés nos últimos dez anos”. En esta línea, felicitó a David Castro “por impulsar un proxecto maduro e estratéxico que traerá importantes beneficios para toda a comarca”.

La actuación permitirá habilitar espacios formativos con aulas homologadas y salas polivalentes para los programas de empleo que desarrolla la Mancomunidade, una cocina y una cafetería destinadas a las formación práctica del alumnado en áreas técnicas para el control del ciclo del agua, la gestión ambiental y el parque logístico de maquinaria, consolidando este complejo como una infraestructura necesaria para la comarca.