Somos denuncia que todos los costes de la piscina recaen en el Concello

Imagen de archivo de las las instalaciones de la piscina de Ribadumia

Somos Ribadumia denuncia que el alcalde, David Castro, entregó a su grupo “unha suposta copia” del convenio entre el Concello y la Pousada para el uso de la piscina. Según detallan, el documento no presenta “sinatura dixital nin código de verificación” lo que impide, cuentan, comprobar su autenticidad ni saber cuándo fue firmado.

Ese escrito, indican, “en tanto no se demostre o contrario” les parece que “foi feito a todo correr despois de que xeráramos presión mediática e do problema da semana pasada que afectou aos nenos e nenas e obrigou a pechar a piscina”.

A pesar de eso, indican, “dando por válido o documento” lo que les preocupa es que el texto “contén un cpmpleto descargo de responsabilidade da empresa”. Así, señalan, el Concello queda obligado a asumir los costes de poner en marcha la piscina, incluidas posibles reparaciones después de llevar cerrada y vacía varios años. De la misma manera, cuenta, también asumiría “todas as responsabilidades legais e de xestión” además del pago de los seguros.

Por todo ello, desde Somos tachan la situación de “completo despropósito” y pide al alcalde que aclare lo ocurrido y entregue, al partido, la documentación requerida entre la que se encuentran las analíticas del agua.