Ribadumia celebrará el 29 de agosto la ‘XXXI Xuntanza dos Nosos Maiores’ en la Carballeira

Participantes en la Xuntanza de Maiores de Ribadumia en otra edición Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia celebrará, el próximo 29 de agosto, su tradicional ‘Xuntanza dos Nosos Maiores’, una cita consolidada que este año cumple su trigésimo primera edición y tiene previsto reunir en la Carballeira a centenares de personas mayores de 55 años para vivir una jornada de convivencia y celebración.

La programación arrancará a las 13:15 horas con la celebración de la misa y continuará una hora después con el ‘xantar popular’.

Por la tarde están previstas diferentes actividades, así a las 16:00 horas tendrá lugar la sesión de bingo y media hora después será el turno del espectáculo ‘Eran elas’ de la mano del actor y humorista Avelino González.

A partir de las 17:30 horas la música y el baile serán los protagonistas de la mano del artista Santiago Dozo.

Todos los interesados en asistir a esta cita, que es una de las tradiciones más aferradas en la localidad, deberán inscribirse a través de la concellería de Servizos Sociais del Concello en horario de oficina. La fecha límite para hacerlo es el jueves 27 de agosto.

Desde el gobierno local esperan que, como años anteriores, sean muchos los vecinos y vecinas los que se animen a vivir este encuentro diseñado para “fortalecer lazos”.