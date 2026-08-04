Somos lamenta que el Concello no haya aprobado las ayudas a entidades y colectivos locales

Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia

Somos Ribadumia lamenta que “chegamos a agosto” y el gobierno local no aprobó el reparto de ayudas a entidades y colectivos de la localidad.

Para esta formación, esta situación es un ejemplo del “estado de caos e abandono” que vive la gestión municipal la que, señalan, sufre de “problemas económicos, retrasos no pago das facturas que de media case chegan aos cen días”. Esta realidad, señalan desde el partido, crea “inseguridade para entidades e clubs”.

Así, detallan, los equipos deben organizar temporadas deportivas sin saber la cuantía que recibirán del Concello.

Además, denuncian que estas ayudas están “conxeladas” desde el 2017 mientras que los gastos para otros eventos deportivos “crecen cada ano”.