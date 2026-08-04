Ribadumia supera los 2.500 visitantes entre junio y julio, un 30% más que en el año 2025

La Oficina de Turismo de Ribadumia Cedida

Ribadumia contabilizó 2.581 visitantes durante los meses de junio y julio, lo que significa un incremento de más del 30% respecto a la misma temporada del año anterior. Estos datos, señalan desde el gobierno local, confirman la evolución positiva de la actividad turística en el inicio del verano en esta localidad.

El perfil de los visitantes que llegaron al municipio también presenta una gran variedad debido a su procedencia. Así, según las personas atendidas en la Oficina de Turismo, en el mes de junio predominó la llegada de visitantes internacionales con 805 turistas procedentes de otros países frente a los 473 nacionales.

Estados Unidos fue el principal país de procedencia llegando a Ribadumia hasta 172 personas, le sigue Portugal con 129 e Italia con 127. Además, en el punto de información municipal también registraron visitantes procedentes de lugares tan lejanos como Taiwán, China, Ucrania o Brasil.

Por su parte, en julio el turismo nacional fue el que tuvo mayor peso. En este caso, las procedencias más repetidas son Andalucía, Madrid o Cataluña.

Entre los datos más destacados, indican desde el Concello, es el importante peso que tiene el Camiño de Santiago, ya que 865 de las 1.303 personas contabilizadas el pasado mes eran peregrinos.

El gobierno local destaca la evolución positiva registrada durante el inicio de la temporada estival y señalan que los datos permiten afrontar una segunda mitad de verano “con boas perspectivas” para la localidad.