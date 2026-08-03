Ribadumia busca los mejores postres caseros y empanadas de maíz en su XXIII Festa do Pan

Uno de los puestos de la Festa do Pan del año anterior Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia convoca, un año más, sus tradicionales concursos de postres caseros y empanadas de maíz dentro de la programación de la Festa do Pan que se celebra el próximo sábado, 8 de agosto. El objetivo de este certamen, que repartirá un total de 370 euros en vales para el comercio local, es poner en valor la tradición y la gastronomía local.

El ‘Concurso de sobremesas caseiras’ establece, para los participantes, un único requisito y es que el pan sea uno de los ingredientes de los dulces presentados. Además, señalan que cada persona únicamente podrá participar con un máximo de dos propuestas. El jurado otorgará dos premios, uno de 100 euros y otro de 50 euros para gastar en establecimientos del municipio.

Por otro lado, el ‘Concurso de empanadas de millo’, solo exige que la masa esté elaborada con harina de maíz, por lo que los ingredientes para el relleno son totalmente libres. En este caso, cada participantes únicamente puede presentar una empanada. Los vales que se repartirán en este caso entre los ganadores serán de 150 euros para el primer clasificado y 70 para el segundo.

Las personas interesadas en participar en estos concursos deben presentar sus elaboraciones en la Casa da Cultura de Ribadumia entre las cinco y las siete de la tarde del 8 de agosto. Los platos se entregarán en bandejas que cumplan con las condiciones higiénicas apropiadas y acompañadas de un sobre cerrado con los datos de la persona que firma la receta.