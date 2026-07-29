La parroquia de Lois vivirá sus patronales con la música de Alkar y el dúo Dinamita

Cartel de las fiestas de Lois en Ribadumia

La parroquia de Lois, en Ribadumia, tiene todo preparado para la celebración, este sábado, de sus fiestas patronales.

La jornada comenzará bien temprano con el disparo de bombas que anunciarán el inicio de los festejos a todos los vecinos y vecinas. La música de Charanga Mil 9 será la encargada de recorrer cada rincón para que, posteriormente, dé comienzo la misa solemne a las doce de la mañana que estará seguida de la tradicional procesión.

A la una está prevista una sesión vermú amenizada por Dieguiño.

Por la tarde, a partir de las seis, se celebrarán las actividades destinadas tanto a los niños y niñas como a los mayores. Así, habrá hinchables y también una competición del ‘xogo da chave’ que entregará un premio para el campeón.

Por la noche, como no podía ser de otra manera, la parroquia bailará hasta bien entrada la madrugada en la verbena a cargo de la orquesta Alkar y el dúo Dinamita.

Como en años anteriores, se espera que estos festejos atraigan a decenas de personas a la parroquia. Así, las calles del lugar se vestirán de gala para acoger tanto a sus vecinos y vecinas como a muchos visitantes de otras villas.