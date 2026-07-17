Ribadumia baraja utilizar la piscina de la Pousada, según Somos
Somos Ribadumia requirió al Concello aclarar el estado de las conversaciones entre la dirección de la Pousada —que ha abierto al público el pasado 1 de julio sin anuncio público— y el Concello relativas a que la piscina de la instalación hotelera pueda ser usada para der servicio a los campus municipales de verano.
Una posibilidad que desde la formación ven con buenos ojos, pero requieren toda la documentación relacionada con estas supuestas negociaciones, “incluíndo calquera acordo económico, das condicións para o uso por parte do Concello das instalacións da Pousada, sexa a piscina ou sexa calquera outra, das obrigas e dereitos de cada parte, de cuestións relativas a seguros de responsabilidade civil ou danos materiais”, entre otras cuestiones.
Una documentación exigida por escrito por el edil Sergio Soutelo que todavía no le ha sido entregada. Sin embargo, el líder de Somos asegura que en pasados días “o alcalde estivo na Pousada e esta semana operarios municipais estiveron realizando algún tipo de labor dentro das súas instalacións, algo moi irregular legalmente falando, que ademais non se está explicado publicamente, pero que nos leva a pensar que nos próximos días a piscina, cuxo servizo non está de momento dispoñible para os usuarios do hotel podería pasar a dar algún servizo ao Concello”.
Por ello, la formación que supuestamente se está “ocultando o acordo coa concesionaria”, además de información relevante al vecindario, sobre que usuarios van a poder hacer uso de estas instalaciones, así como en que condiciones de legalidad y seguridad se va a realizar esta cesión de uso y ”sobre todo, cando vai acontecer isto, pois levamos máis de medio mes de xullo, e o único que sabemos é que aos nenos da escola de verán como solución o goberno local púxoos a xogar cunha mangueira, uns baldes e algunha pistola de auga”.