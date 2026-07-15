El Concello repara y mejora varias aceras en varios puntos de Ribadumia

Así luce una de las obras Concello

El Concello de Ribadumia acaba de completar nuevas actuaciones de reparación y mantenimiento de aceras en distintas parroquias del municipio. Así, se ejecutaron trabajos en las calles Espadeiro, O Freixo y Cruceiro Vello.

Las actuaciones, explican desde el gobierno que lidera David Castro, permitieron reparar diversos tramos deteriorados por el paso del tiempo y el uso continuado, mejorando el estado de las aceras y garantizando el tránsito peatonal más cómodo y seguro para la población.

Estos trabajos forman parte de las actuaciones habituales de mantenimiento de la vía pública, con el objetivo de conservar las infraestructuras municipales en buenas condiciones de uso y facilitar el tránsito de las personas viandantes.

La planificación de estas actuaciones se realiza en función del estado de conservación de las distintas aceras y de las necesidades detectadas por los servicios municipales, según explican desde el Concello, teniendo en cuenta también las incidencias y demandas trasladadas por los propios vecinos. "Deste xeito, búscase dar resposta ás actuacións que resultan prioritarias, ao tempo que se avanza nos traballos de mantemento das beirarrúas nas distintas parroquias do municipio", explican desde Ribadumia.