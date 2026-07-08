Ribadumia refuerza el servicio de recogida de basura con una inversión de 494.000 euros: dos nuevos camiones y casi 300 contenedores

El presidente de la Diputación, Luis López, comprobó las actuaciones puestas en marcha Mónica Ferreirós

Ribadumia ha reforzado por completo el servicio municipal de recogida de residuos urbanos tras una inversión de 494.000 euros, financiada en un 41% por la Diputación, a través del programa PON2030. Esta ambiciosa puesta a punto del servicio incluye una nueva red de contenedores, implantando con ellos el llamado contenedor marrón, dedicado a la fracción orgánica, con la instalación de cincuenta de estos depósitos, además de 122 amarillos y 122 azules. A mayores, el Concello adquirió también dos nuevos camiones de basura, uno de ellos equipado con un mecanismo compactador de residuos y otro para ejercer la función de satélite, así como una unidad móvil para lavar contenedores.

El presidente de la Diputación, Luis López, felicitó al alcalde, David Castro, por apostar por este servicio esencial a través de esta línea provincial, de la que se beneficiaron con 200.000 euros. “O Concello enfocou este programa provincial cara unha área que non é a máis común, o compromiso co medio ambiente é algo que se está a demostrar en Ribadumia, que é exemplo de boa xestión”, afirmó López.

Proyecto piloto

Cabe destacar que el proyecto incluye también la puesta en marcha de un proyecto piloto de recogida puerta a puerta en la Coto de Arriba, así como el reparto de colectores individuales en hogares de las parroquias de Barrantes y Sisán para fomentar la separación de residuos en origen. Una apuesta por la implantación del contenedor marrón e incrementar el reciclaje de todo tipo de residuos.

Con esta actuación —financiada así con 200.000 euros de la Diputación y 294.000 euros de fondos propios— el Concello reafirmó así su apuesta por un servicio fundamental en el día a día de los vecinos. El objetivo es implantar el proyecto piloto de recogida puerta a puerta en un plazo de un mes, aunque anteriormente la administración llevará a cabo reuniones con los vecinos de la zona para coordinar su funcionamiento y concienciar sobre la importancia del reciclaje en origen.