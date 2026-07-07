Las bandas de Arca y Agolada se unirán a la Músico-Cultural de Ribadumia en su festival

Edición anterior del Festival de Bandas Mónica Ferreirós

El Auditorio de Ribadumia acogerá este sábado, día 11, la quinta edición del Festival de Bandas de Música, organizado por la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia y a la que este año se sumarán las bandas de Arca y Agolada.

Una jornada de música que se desarrollará a partir de las ocho de la tarde, según presentaron desde la propia agrupación. Esta cita, que después de cinco ediciones ya está afianzada en el lugar, cuenta además con la colaboración del Concello, que ya en su pasada edición esperaba recibir una gran afluiencia de público para disfrutar de esta música de alto nivel. El propio alcalde, David Castro, puso en valor el trabajo realizado desde la agrupación ribadumiense.

Un festival que pone en valor el talento joven y local y se refuerzan las relaciones y valores que lleva consigo la banda_ “Desde a agrupación sempre apostamos por esa outra parte do traballo que facemos desde a banda, que é un papel educativo, no que intentamos fomentar valores tan importantes na sociedade como a capacidade de traballo, o traballo en equipo, a escoita...”, señaló Adrián Pais.

Por ello, desde Concello y la banda animaron a vecinos y visitantes a participar en esta cita musical el próximo sábado, en el Auditorio.