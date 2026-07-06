Somos denuncia la construcción de una represa en el Umia para la captación de agua para A Toxa

Estado de las obras Cedida

Somos Ribadumia denunció el inicio del polémico proyecto de crear una represa en el río Umia, en la zona de O Atranco, en Cabanelas, para la captación de agua para A Toxa. La formación calificó la actuación de una “barbaridade medioambiental” y señaló al alcalde, David Castro, de un “silencio cómplice” tras comprometerse en 2016 a ecitar que esta obra se llevara a cabo, al incumplir además el PXOM, según indicaron desde Somos.

“Quedamos case que sen a zona de baño de Cabanelas, pois coas obras que se están realizando os lodos creados complican bastante o baño na zona de esparcemento augas abaixo, e tamén o entreno dos nenos do club de piragüismo polos perigos derivados da obra, que aínda que ten marcada a zona de afección, os movementos de terra que se están producindo comprometen a seguridade no río”, advirtieron desde la formación, que pudueron por registro el expediente de la obra para corroborar se cumple toda la legalidad y, en caso contrario, “tomar as medidas pertinentes” para poder parar una represa que califican como “o maior atentado medioambiental no río Umia”.