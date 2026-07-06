Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Somos denuncia la construcción de una represa en el Umia para la captación de agua para A Toxa

A. Louro
06/07/2026 21:23
Estado de las obras
Estado de las obras
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Somos Ribadumia denunció el inicio del polémico proyecto de crear una represa en el río Umia, en la zona de O Atranco, en Cabanelas, para la captación de agua para A Toxa. La formación calificó la actuación de una “barbaridade medioambiental” y señaló al alcalde, David Castro, de un “silencio cómplice” tras comprometerse en 2016 a ecitar que esta obra se llevara a cabo, al incumplir además el PXOM, según indicaron desde Somos.

“Quedamos case que sen a zona de baño de Cabanelas, pois coas obras que se están realizando os lodos creados complican bastante o baño na zona de esparcemento augas abaixo, e tamén o entreno dos nenos do club de piragüismo polos perigos derivados da obra, que aínda que ten marcada a zona de afección, os movementos de terra que se están producindo comprometen a seguridade no río”, advirtieron desde la formación, que pudueron por registro el expediente de la obra para corroborar se cumple toda la legalidad y, en caso contrario, “tomar as medidas pertinentes” para poder parar una represa que califican como “o maior atentado medioambiental no río Umia”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620