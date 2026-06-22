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Ribadumia

Ribadumia pone el broche a la ‘Ruada das Gotas’ y vuelve a abrir camino en O Salnés al celebrar la diversidad

A. Louro
22/06/2026 05:30
Ruada das Gotas Ribadumia
Concurso de tortillas en la jornada de ayer
Gonzalo Salgado
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Ribadumia despidió ayer una nueva edición de la ‘Ruada das Gotas’, en la que el municipio volvió a celebrar el orgullo y la visibilidad de las personas Lgtbiqa+ en el rural. Lo hizo de “renganche” tras una jornada del sábado de vértigo (que cerró la noche con la música de O Xoán —proyecto musical del actor Xoán Fornelas—, El Nido y Señora DJ) con un programa en el que no faltó el ya tradicional concurso de tortillas, el concierto de Maricarme y una exhibición de zumba a cargo de Bruno Hermida, que involucró a participantes de todos los edades.

Con ello, la asociación Gotas puso el broche a una edición que trata de luchar contra el silencio y la discriminación contra el colectivo en el rural, en un contexto donde la falta de recursos y espacios de aceptación hace que muchas veces el colectivo sea más vulnerable. Frente a ello, Ribadumia vuelve a abrir camino como un referente en la celebración de la diversidad sexual en la comarca.

Cabe recordar que el municipio está inmerso en el Mes da Diversidade, que programa para este viernes su fiesta de clausura con Doctor Tune y Karaoke con Autotune en la cervecería Encontro (23 horas). Además, como broche final la asociación presentará el 29 el servicio ‘Quérote!’, un recurso de apoyo a la diversidad Lgtbiqa+, del que darán más detalles en un acto en su sede, a partir de las siete y media de la tarde.

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