CSIF acusa al alcalde de Ribadumia de “faltar al respeto” a los trabajadores que “no son de su cuerda”

El alcalde ribadumiense, David Castro, durante un Pleno Gonzalo Salgado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer públicamente lo que entiende como una “falta de respeto” a las personas trabajadores que “no son de la cuerda” del alcalde de Ribadumia, David Castro. En este sentido, el sindicato denuncia que en el Pleno celebrado el pasado viernes, el regidor indicó que “solo las personas técnicas del concello eran capaces de resolver los problemas del día a día del concello y no las auxiliares administrativas o de otros servicios del Concello”, según critició el sindicato mediante un comunicado abierto a los medios.

“El gobierno de Ribadumia, con su alcalde a la cabeza viene demostrando un absoluto desprecio hacia la mayoría de las personas trabajadoras del concello, transitando por la cuerda floja del acoso”, acusa la CSIF, que amenaza con “tomar medidas más contundentes que solo la denuncia pública” de seguir “con estas actitudes de desprecio, menosprecio y posible acoso” con algunos de los trabajadores municipales.En este sentido, siempre según la versión del sindicato, “el desprecio diario que viven infinidad de trabajadores queda patente con el trato que esta sufriendo una trabajadora que ganó una sentencia de despido nulo” y que “incumpliendo esta sentencia la está vejando (con el beneplácito de la secretaria) poniéndole una mesa en el salón de plenos sin tareas administrativas algunas”. Una presunta actitud, según recrimina la CSIF, que se repetiría con los trabajadores que “no son de la cuerda” del gobierno.