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Ribadumia

Ribadumia celebra la diversidad y reivindica al colectivo Lgtbiqa+ frente a la invisibilidad en el rural

La ‘Ruada das Gotas’ se convirtió en símbolo de libertad y orgullo y reconoció el trabajo del periodista Daniel García

A. Louro
20/06/2026 22:05
Uno de los conciertos de la cita
Uno de los conciertos de la cita
Gonzalo Salgado
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La ‘Ruada das Gotas’ de Ribadumia se ha convertido en los últimos años en referente en la visibilidad y reivindicación del colectivo Lgtbiqa+ en la comarca de O Salnés y en el rural gallego, en un contexto donde la falta de recursos y espacios de aceptación hace que muchas veces el colectivo sea más vulnerable, convirtiendo al municipio en un símbolo de libertad y orgullo durante todo el fin de semana.

La cita, celebra da por la asociación Gotas, conmemora hoy su jornada grande, que dio el pistoletazo con un manifiesto y la entrega de los ‘Ovos Dourados’, una distinción puesta en marcha en la última edición para reconocer la labor de personas o asociaciones que promueven la visibilización de la diversidad sexual en la comarca de O Salnés. Así, el premio recayó este año en Daniel García, periodista de Canal Rías Baixas, por “axudar a integrar a diversidade afectiva, sexual e de xénero no relato cotián da comarca do Salnés a través do xornalismo, favorecendo unha mirada máis plural, inclusiva e representativa do rural no que vivimos”. En un contexto además, reconocieron desde la organización, “onde a visibilidade segue a ser unha ferramenta clave contra o silencio e a discriminación”.

Daniel García se llevó el premio 'Ovos Dourados'
Daniel García se llevó el premio 'Ovos Dourados'
Gonzalo Salgado

Así, tras la parte más institucional —en la que participó activamente, un año más, el alcalde, David Castro— la programación dio paso a una comida de confraternidad y a las actuaciones musicales, que cuentan en horario nocturno con O Xoán —el proyecto musical del actor gallego Xoán Fornelas—, El Nido y Señora DJ, aunque por la tarde tampoco faltaron show de drag y animación infantil.

La programación continúa

La cita pone mañana su broche final con “o renganche con Gotas”, en el que no faltará concierto con Maricarme y exhibición de zumba, así como el ya tradicional concurso de tortillas, a partir de mediodía, en la Praza do Concello de Ribadumia.

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