Ribadumia celebra la diversidad y reivindica al colectivo Lgtbiqa+ frente a la invisibilidad en el rural
La ‘Ruada das Gotas’ se convirtió en símbolo de libertad y orgullo y reconoció el trabajo del periodista Daniel García
La ‘Ruada das Gotas’ de Ribadumia se ha convertido en los últimos años en referente en la visibilidad y reivindicación del colectivo Lgtbiqa+ en la comarca de O Salnés y en el rural gallego, en un contexto donde la falta de recursos y espacios de aceptación hace que muchas veces el colectivo sea más vulnerable, convirtiendo al municipio en un símbolo de libertad y orgullo durante todo el fin de semana.
La cita, celebra da por la asociación Gotas, conmemora hoy su jornada grande, que dio el pistoletazo con un manifiesto y la entrega de los ‘Ovos Dourados’, una distinción puesta en marcha en la última edición para reconocer la labor de personas o asociaciones que promueven la visibilización de la diversidad sexual en la comarca de O Salnés. Así, el premio recayó este año en Daniel García, periodista de Canal Rías Baixas, por “axudar a integrar a diversidade afectiva, sexual e de xénero no relato cotián da comarca do Salnés a través do xornalismo, favorecendo unha mirada máis plural, inclusiva e representativa do rural no que vivimos”. En un contexto además, reconocieron desde la organización, “onde a visibilidade segue a ser unha ferramenta clave contra o silencio e a discriminación”.
Así, tras la parte más institucional —en la que participó activamente, un año más, el alcalde, David Castro— la programación dio paso a una comida de confraternidad y a las actuaciones musicales, que cuentan en horario nocturno con O Xoán —el proyecto musical del actor gallego Xoán Fornelas—, El Nido y Señora DJ, aunque por la tarde tampoco faltaron show de drag y animación infantil.
La programación continúa
La cita pone mañana su broche final con “o renganche con Gotas”, en el que no faltará concierto con Maricarme y exhibición de zumba, así como el ya tradicional concurso de tortillas, a partir de mediodía, en la Praza do Concello de Ribadumia.