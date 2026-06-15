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Ribadumia

Somos Ribadumia critica el estado de las instalaciones: auditorio sin aire y con la piscina “abandonada”

Redacción
15/06/2026 20:38
El edil Sergio Soutelo
Cedida
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Somos denunció el estado de algunas de las instalaciones municipales a pocos días del inicio del verano, como el Auditorio, “que leva meses coa climatización avariada”, la piscina o el campo de A Senra. Así el edil Sergio Soutelo criticó que el pasado fin de semana la calor en el interior del Auditorio “foi excesiva, e a solución de bombeiro cun sistema portátil de alugueiro para dar servizo a todo un auditorio foi tan insuficiente como ridícula”.

Así, la formación denunció que el gobierno actúa “cunha irresponsabilidade absoluta” al no tener en condiciones estas instalaciones y mostraron preocupación “porque esta próxima fin de semana terá lugar outro evento no auditorio e nada parece indicar que o señor Castro, que vén de aprobar o orzamento deste ano e polo tanto dispón de recursos, vaia dedicar fondos a arranxar esta situación”.

Por otra parte, Somos criticó también que el riego del césped de A Senra está también averiado y que las instalaciones de la piscina están “abandonadas”. Por ello, el edil presentó un escrito solicitando que se resuelvan las deficiencias en las distintas instalaciones, especialmente en el Auditorio, teniendo en cuenta la programación de actividades.

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