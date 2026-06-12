Ribadumia da comienzo al Mes da Diversidade con un amplio programa

Autoridades y representantes de la asociación Gotas durante la presentacón Gonzalo Salgado

La Asociación Gotas y el Concello de Ribadumia vuelven a organizar el Mes da Diversidade llenando junio de todo tipo de actividades de ocio, reivindicativas, educativas y de debate y puesta en común con el claro objetivo de concienciar a la ciudadanía y que tendrá su plato fuerte en la Ruada das Gotas, que contará en el apartado musical con los conciertos de O Xoán, El Nido y Señora DJ, además de Sheila Patricia y Maricarme.

La primera actividad tendrá lugar hoy, con un cuentacuentos en diversidad dirigido a los alumnos del CRA de la escuela unitaria de Leiro, a partir de las diez de la mañana. El próximo lunes 15, a las 9:15 horas, la Asociación Gotas impartirá ‘Co respecto por bandeira’, un taller de educación en diversidad pensado para alumnos de Primaria del CPI Julia Becerra Malvar. Mientras que el programa continuará el martes 16 con la clausura del taller literario ‘Contármonos’, en la Cervexería Encontro.

El plato fuerte del programa será, como siempre, la Festa da Ruada das Gotas, que tendrá lugar las jornadas del 20 y 21 de junio, consolidándose un año más como una de las citas de referencia para la visibilización de la diversidad afectiva, sexual y de género en el rural gallego.

Ruada das Gotas

La cita, que tendrá lugar en la Praza do Concello, comenzará a las 11:15 horas con un pasacalles con la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, lectura de manifiesto y entrega de los Ovos Dourados (12:30 horas), seguido del concierto de Sheila Patricia y el Xantar Diverso, que tendrá lugar a partir de las tres de la tarde, para la que es necesaria contar con cita previa, a través del teléfono 644 210 024, por un precio de 30 euros, con opción vegana, y un precio reducido para el menú infantil de 15 euros.

Ya por la tarde, no faltarán los Cantos de Curral (16:30 horas), animación infantil por las titiriteras (18), el “Mamarrashow” con la drag Sasha Moon y Susi Baker (18:30) y los conciertos, que correrán a cargo de O Xoán (proyecto musical del actor gallego Xoán Fornelas), El Nido y Señora DJ. La cita continuará el domingo con un concurso de tortillas, previa inscripción en el correo asociaciongotas@gmail.com, concierto de Maricarme y exhibición de xumba con Bruno Hermida.

La programación continuará el viernes 26 con la Festa de Clausura do Mes da Diversidade, que tendrá lugar en la Cervexería Encontro (23 horas), con Doctor Tune, Karaoke con Tune. El broche final será el 29 con la presentacón del servicio ‘Quérote’, recurso de apoyo a la diversidad Lgbtiq+ ofrecido por Gotas.

Desde la asociación celebran además ocho años “traballando por un obxectivo fundamental, o de visibilizar e naturalizar o colectivoLgbtiq+ no rural para que ninguén se teña que ir de Ribadumia para vivir a súa vida e sexualidade en liberdade”. Un objetivo que se refuerza con esta programación.