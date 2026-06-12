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Ribadumia

Medio Rural reconoce el trabajo de Kiwi Atlántico en la lucha contra el desperdicio alimentario

Redacción
12/06/2026 20:52
La conselleira visitó las instalaciones de la empresa
La conselleira visitó las instalaciones de la empresa
Mónica Ferreirós
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La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó las instalaciones de Kiwi Atlántico en Ribadumia, donde reconoció el trabajo realizado por la empresa, principal productora y comercializadora de kiwi verde en el conjunto de España, en el marco de la nueva estrategia de prevención de pérdidas y lucha contra el desperdicio alimentario en Galicia.

En este sentido, la conselleira explicó que la Xunta elaborará este año la iniciativa, que incluirá un amplio abanico de medidas, como la puesta a disposición de los productores de una plataforma web en la cual poner a la venta sus excedentes o productos “imperfectos” y evitar su desperdicio.

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