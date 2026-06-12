La Festa do Viño de Meaño celebra 25 años con una veintena de bodegas, Panorama y el pregón de Sobera

El alcalde, Carlos Viéitez, presentó la XXV edición de la cita vinícola D.A.

Meaño tiene ya todo listo para celebrar una edición de la Festa do Viño muy especial, ya que supondrá la conmemoración del 25 aniversario de una cita enogastronómica consolidada como un referente para la promoción de los productos vinícolas de la comarca de O Salnés de un sector “cun peso específico moi importante, tanto no social como no económico”, según avanzó el alcalde, Carlos Viéitez. Así, un total de 22 bodegas participarán en la cita, que se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio, con el pregón a cargo del televisivo Carlos Sobera y con la orquesta Panorama como broche musical.

La inauguración de los stands de degustación tendrá lugar la jornada del 17, cuando el vino albariño compartirá protagonismo con la música de las orquestas Assia y América, que encabezarán la primera de las tres verbenas programadas. La segunda, contará con la Banda de Música y la orquesta Cinema y el broche final será con la orquesta por excelencia de Galicia, la Panorama, que cerrará los festejos durante la jornada dominical, el día grande, en el que el pregón estará protagonizado por el popular presentador de televisión Carlos Sobera y se investirán a cerca de una decena de nuevas Damas y Cabaleiros dentro de los actos de la Cofradía Corazón do Salnés.

Así, concebida como una cita en honor a las elaboraciones con Denominación de Orixe Rías Baixas, la cita volverá a alzarse como un escaparate a la oferta vinícola de O Salnés, con un formato “con criterio”, que contará con espacio gastronómico, para las actuaciones y la carpa de degustaciones, en la que se ubicarán las 22 bodegas participantes: Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Pablo Padín, Zárate, Fulcro, Veiga Naúm, Paco & Lola, Forjas del Salnés, O Forrollo, Lagar O Parral, Terra de Mareas, Cabaleiro do Val, Attis, Seixido, Rexurdir, Avó Roxo, Rozas, Albamar, Terras de Lantaño y Luis García.

Un nuevo himno musical

Una de las novedades de esta edición especial por el 25 aniversario será el estreno de un himno compuesto por Dani Dopazo, Manuel Uhía y Xoán Manuel Paradelo, que está interpretado por Dani Costas, Leda Tamayo y Almudena Sánchez, en el que se rinde homenaje a Meaño y a sus caldos, recogiendo la esencia del municipio de O Salnés, “un dos concellos con maior número de adegas con formato pequeno, mediano e grande e tamén de plantacións vitivinícolas”,

Un himno que pretende convertirse en tradición en futuras ediciones de una cita ya consolidada tras haberla retomada hace unos ocho años por parte del gobierno local “con certa incertidume” sobre el formato a desarrollar, elegido finalmente con acierto, “xa que está saíndo moi ben”, hasta el punto de convertirse en todo un escaparate promocional para los vinos de Rías Baixas, sus recursos enoturísticos y del propio municipio de Meaño, consolidando ya la cita en su calendario estival de actividades.