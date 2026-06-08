El Tinto se despide de una nueva edición multitudinaria con su Andaina Solidaria y el broche final de Panorama

El evento solidario contó con gran convocatoria Gonzalo Salgado

Ribadumia despidió ayer la Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas su ya tradicional Andaina Solidaria, que recaudó fondos a favor de la Asociación Bata. Una cita ya consolidada en la programación de la cita enogastronómica a la que ayer se sumó una marea humana para apoyar y dar visibilidad a la labor de la entidad social, que dio a conocer sus servicios y programas orientados tanto a las personas con TEA (trastornos del espectro autista) como a sus familias.

Una caminata solidaria de nueve kilómetros a través de diferentes puntos de interés turístico del concello, como la Ruta da Pedra e da Auga, entre otros. La meta estaba situada en el centro de Barrantes, donde se encontraban ayer —y durante todo el fin de semana—los stands de la fiesta, en los que los asistentes pudieron ayer degustar los últimos vinos. Una consumición que estuvo animada por un completo programa de actividades, como juegos populares para los más pequeños, showcooking con Mónica Martínez Bemposta, sesión vermú y, ya por la tarde, espectáculo familiar de la mano de la Compañía Sempre Arriba.

El broche final llegó con la verbena, a cargo una vez más de la reconocida orquesta Panorama, que puso el ritmo musical a una despedida en la que no faltaron los fuegos de artificio, que supusieron el adiós de una edición que volvió a ser multitudinaria en Ribadumia, que piensa ya en la LV edición del próximo año.

Una jornada final que llegó tras el atracón del sábado, que tuvo su apogeo con la investidura de los nuevos valedores de la Orde del Tinto y el Xantar, que llenó hasta los topes el pabellón de Barrantes, donde el Concello dio a conocer los ganadores de los concursos a mejor tinto de Barrantes y autóctono.