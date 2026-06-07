Ribadumia licita la mejora de la cubierta y la insonorización del pabellón por 130.000 euros

El Concello de Ribadumia sacó a licitación el contrato para la mejora de la cubierta y la insonorización del pabellón de Barrantes por un importe de 131.322 euros, financiados parcialmente por el II Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación. El proyecto incluye también la instalación de un sistema de ventilación en los vestuarios del campo de fútbol de A Bouza.

El proyecto contempla tres actuaciones principales. La primera de ellas tiene como objetivo mejorar las condiciones acústicas, a través de la instalación de paneles acústicos autoadhesivos tanto en el techo como en las paredes interiores, garantizando una reducción significativa del sonido y una mejor calidad acústica para las actividades deportivas y culturales que se desarrollan en el recinto.

Otra de las actuaciones fundamentales será la limpieza y revisión de los canalones de la cubierta del pabellón, una medida imprescindible para evitar problemas de filtración de agua y acumulación de residuos, que podrían afectar a la estructura del edificio y a su durabilidad a largo plazo.

La tercera intervención se centrará en la mejora de la ventilación en los vestuarios ubicados bajo el graderío sur del Campo de Fútbol A Bouza. Para esto se instalará un sistema de ventilación compuesto por una reja de impulsión de aire fresco y un ventilador helicoidal extraplano para la extracción del aire viciado. Este sistema estará diseñado para asegurar un flujo de aire continuo que mejore la calidad del aire y reduzca la acumulación de humedad nos cuatro vestuarios.

Las empresas interesadas en ejecutar el proyecto tienen de plazo hasta el próximo día 23 para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Estado y el plazo de ejecución de las obras descritas será de dos meses, según especifican los pliegos del contrato.