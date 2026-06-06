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Ribadumia

Una vilanovesa resulta herida en una colisión entre dos turismos en Ribadumia

La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés con dolor dorsal, lumbar y torácico

A. Louro
06/06/2026 17:02
Los vehículos implicados sufrieron importantes daños materiales
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Una vilanovesa de 65 años resultó herida en un accidente de tráfico en Ribadumia. Los hechos se registraron a primera hora de esta tarde en Leiro, a la altura de la rotonda de la carretera PO-300, donde dos turismos impactaron frontolateralmente. Así, la copiloto de uno de los dos vehículos, vecina de Vilanova, tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con dolor dorsal, lumbar y torácico.

En el operativo, además del mencionado equipo médico, participaron efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, Protección Civil de Ribadumia y Guardia Civil de Tráfico.

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