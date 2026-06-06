Ramón Lede Noya y Francisco Javier Vieites triunfan con el tinto y el autóctono

Los ganadores del concurso de Catas EC

Ante los cientos de comensales que reunió este sábado el Xantar de Confraternidade en el pabellón municipal, los ganadores del concurso de catas de la LIII Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das Variedades Autóctonas se subieron al escenario del lugar para alzarse con sus galardones, que recibieron de manos de distintas autoridades municipales, comarcales y provinciales.

En la categoría de Vino Tinto, Ramón Lede Noya, de la parroquia de Leiro (Ribadumia), consiguió el primer premio de la mano del propio alcalde, David Castro. El diputado provincial, Javier Tourís, hizo entrega del segundo premio a Rafael Núñez Serantes, de Ribadumia, pero otra persona lo recogió en su nombre al no estar presente en el acto. El podio lo completó Irene Lojo –también del municipio protagonista de la jornada– con el tercer premio, que al igual que en el caso anterior, un representante fue el que recogió el galardón.

El cuarto puesto fue para Javier Jamardo Costas y el quinto para José Carlos Lorenzo Pombo, ambos de la parroquia de Leiro, mientras que el sexto y último premio fue para el Bar Santiaguiño, de Ribadumia.

Premios autóctonos

Por su parte, en la categoría de Autóctonos, Francisco Javier Vietes Santos, de Corbillón (Cambados), logró el primer premio, siendo el segundo y el tercero para Jesús Seijas Silva, de Lores (Meaño), y Héctor Cores González, de Oubiña (Cambados), respectivamente.

El cuarto, quinto y sexto premio también cayeron en Cambados, concretamente en manos de Dolores Calo González, Eugenio Núñez Otero –ambos de la parroquia de Vilariño– y Carmelo Vieites Santos, de Corbillón.

Como es tradición, la Cata Final tuvo lugar al mismo tiempo que el acto de investidura de los nuevos valedores de la Honorable Orde dos Viños Tintos do Salnés, celebrándose ambos acontecimientos horas antes en la Carballeira de Barrantes.

Hasta 800 comensales

Desde dicha ubicación, y tras disfrutar de la degustación de pan de millo y chorizos gratis y el ambiente de la carpa principal con los stands de vino, la multitud se trasladó sobre las tres de la tarde al pabellón municipal, donde tuvo lugar el clásico Xantar de Confraternidade.

En esta ocasión, fueron entorno a 800 personas las que llenaron las mesas del área deportiva, degustando el tradicional menú compuesto por empanada y pulpo como entrantes, carne ao caldeiro de plato principal, fresas ao viño y rosca de postre, y una gran variedad de tintos de Barrantes y autóctonos.

Cientos de comensales disfrutaron de empanada, pulpo, carne ao caldeiro y fresas ao viño Gonzalo Salgado

Alcaldes, concejales, autoridades provinciales, vecinos, visitantes e, incluso, medios de comunicación, disfrutaron así de este tradicional encuentro que edición tras edición reúne a cientos –e incluso miles– de comensales en un ambiente festivo, este año amenizado por la Charanga MIL9.