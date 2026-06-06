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Ribadumia

El Tinto desborda Ribadumia y suma nueve valedores a su plantilla

La Carballeira de Barrantes volvió a ser el epicentro de una celebración en la que Leti da Taberna fue pregonera

Sandra Rey
06/06/2026 17:55
El nombramiento de los Valedores fue el acto central de la jornada
El nombramiento de los Valedores fue el acto central de la jornada
Gonzalo Salgado
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La Honorable Orde dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés ya cuenta con nueve nuevos integrantes comprometidos con la defensa y promoción de esta variedad: Adolfo Vicente Fontán Barral, José Pesqueira Martínez, Jesús Lérez Noya, Manuel Carbajal Cousido, Antonio Gondar Martínez, Carmelo Sotelo Martínez, Avelina Rial Cores, María José Basanta Núñez y Cesáreo Oubiña Núñez.

En el marco de la LIII Festa do Viño Tinto, tras la recepción de las autoridades en la Casa Consistorial y la procesión hasta la Carballeira de Barrantes comenzó el acto de investidura de los nuevos valedores, que estuvo presentado por Rocío Padín y Anxo Silva, y contó con decenas de asistentes y autoridades de toda la provincia.

“Xuras defender ata caer rendido, que non ebrio, a vontade deste tinto de Barrantes e variedades autóctonas, fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa dese sonriso”. Ante esta premisa enunciada por Silva, uno por uno los protagonistas del acto se pusieron al frente del escenario para ser distinguidos como nuevos valedores del Viño Tinto do Salnés, gracias a una vida vinculada al cultivo de esta variedad.

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