Paco & Lola impulsa una jornada formativa sobre buenas prácticas en el uso de fitosanitarios

Trabajos de vendimia en Paco & Lola Cedida

La cooperativa Paco & Lola celebrará durante la jornada de mañana una nueva jornada formativa centrada en las buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios, una iniciativa con la que la bodega vuelve a incidir en la importancia de la responsabilidad compartida para “seguir impulsando unha viticultura máis sostible e respectuosa coa contorna”.

La sesión tendrá lugar en el Auditorio de Ribadumia entre las 20 y las 21:30 horas y permitirá continuar la formación iniciada en 2025, abordando cuestiones prácticas relacionadas con el uso responsable de los tratamientos fitosanitarios, la seguridad en las aplicaciones y la convivencia entre la actividad agrícola, el vecindario y el medio ambiente.

Además, la jornada contará con la participación de Juan Carlos Vázquez Abal, técnico de la Consellería de Medio Rural, que ampliará contenidos relacionados con las buenas prácticas en el viñedo y resolverá dudas trasladadas por los asistentes.

Cabe destacar que durante la jornada también se presentará Vitecgal, un proyecto centrado en el desarrollo de una plataforma avanzada que abarca todo el ciclo productivo, para mejorar la calidad, trazabilidad y sostenibilidad.