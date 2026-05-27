La andaina solidaria de la Festa do Tinto de Barrantes recaudará fondos para la Asociación Bata

Presentación de la IX andaina solidaria de la LVIII Festa do Viño Tinto de Barrantes y exaltación de las variedades autóctonas Cedida

La IX andaina solidaria de la LVIII Festa do Viño Tinto de Barrantes y exaltación de las variedades autóctonas recaudará este año fondos a favor de la Asociación Bata. La cita se celebrará el domingo 7 de junio y todas las personas interesadas podrán inscribirse directamente el día de la andaina.

El recorrido será el habitual, con salida desde la rotonda de Os Castaños a las 10:00 horas y llegada al centro urbano, a la altura de la carpa de los stands de la fiesta. Su trazado discurrirá por un tramo de la ruta da pedra e da auga, hasta el entorno de la iglesia de Barrantes, carballeira de Ribadumia, Cabanelas, paseo fluvial del río Umia y casco urbano.

Esta cita, que forma parte de la programación de la Festa do Tinto permite dar visibilidad a la labor de la Asociación Bata, dando a conocer sus servicios y programas orientados tanto a las personas con T.E.A. (trastornos del espectro autista) como a sus familias.

Desde la organización y el Concello de Ribadumia agradecen a todos aquellos colaboradores que hacen posible la realización de esta andaina e invitan a participar para conseguir una gran afluencia en una jornada que une el disfrute del entorno con la visibilidad de la asociación.