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Ribadumia

Ribadumia esquiva la previsión de lluvia y celebra una tarde de juegos en familia

Los más pequeños disfrutaron de hinchables gratis, merienda y espectáculo musical en el pabellón de Barrantes

A. Louro
11/05/2026 05:20
La cita contó con hinchables para los más pequeños
La cita contó con hinchables para los más pequeños
Gonzalo Salgado
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Ribadumia celebró ayer un día completo de actividades lúdicas pensadas para los más pequeños. Así, ante la previsión inicial de lluvia y para evitar problemas de seguridad, el pabellón de Barrantes acogió la décimo sexta edición de la Feira da Familia, que volvió a contar un año más con hinchables y juegos populares para el disfrute del público infantil, así como una merienda y la instalación de puestos informativos.

Tampoco faltó en la cita un espectáculo musical: el cuentacuentos ‘Cantando con Pinocho’, en el que la música de acordeón y piano acompañó la historia, con canciones inéditas con temáticas como la libertad, la amistad o la importancia de perseguir un sueño. Una función enmarcada, además, en el programa +Música de la Diputación.

VI Romaría da Música

Una amena jornada que, a priori, contaba con una doble cita junto a la sexta edición de la Romaría da Música, que finalmente tuvo que aplazarse hasta el 17 de mayo, día de las Letras Galegas, por las malas previsiones meteorológicas. Tendrá lugar, como es habitual, en la Carballeira de Ribadumia, a partir de mediodía, con la participación del grupo Xironsa de Corvillón (Cambados), con Os Firrás de O Grove, con su cantos tradicionales y de taberna, la Banda de Sanxenxo y la Asociación Cultural O Castro de Baión. Un programa musical que culminará con una sesión DJ que alargará la fiesta y pondrá el broche a la jornada.

Además, tampoco faltará lo culinario, con raciones de callos, pulpo, empanadas y choripán, además de juegos populares e hinchables.

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