Somos acusa a David Castro de “premiar ao persoal amigo” en la actualización de la RPT

Sergio Soutelo, concejal de Somos Ribadumia Cedida

Somos Ribadumia emitió un duro comunicado en el que acusó al alcalde, David Castro, de “favorecer ás persoas próximas” en la propuesta para actualizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que lleva estancada desde 2013. En este sentido, la formación considera que el documento incluye “a creación de postos feitos á medida para mellorar e colocar ben a persoal da corda do alcalde”.

En este sentido, señala la creación de un puesto de “adxunto de secretaría”, que Somos califica de “posiblemente ilegal” ya que “o que corresponde nun Concello como Ribadumia, no caso de querer disociar o posto de secretaría-intervención, é crear o posto de intervención, non un posto cuxas funcións sexa redactar textos e suplantar as funcións de tesourería por nada menos que 50.000 euros ao ano”. Un puesto que, critica Somos, “xa ten nome”.

Igualmente, la formación critica que la RPT no cuenta con el apoyo mayoritario de los sindicatos, que la intención es hacer una nueva el próximo año y que “mellora moito” las condiciones salariales de un puestos pero “castiga con subas rídiculas” otros.