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Ribadumia

Ribadumia pone a la venta las entradas para la comida del Tinto y busca a trabajadores para la carpa

A. Louro
04/05/2026 20:51
Comensales en una edición anterior
Gonzalo Salgado
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El Concello de Ribadumia puso a la venta las entradas para la comida de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se celebrará el 6 de junio, a las tres de la tarde, en el pavellón de deportes de Barrantes. Tendrán un precio de 40 euros con un menú conformado por empanada, pulpo, carne ao caldeiro y rosca y fresas en vino de postre. Las entradas pueden comprarse en el Concello, por las mañanas.

Asimismo, ha abierto el plazo de inscripción para trabajar en la LIII edición de la cita enogastronómica como personal para atender a los clientes en la carpa de degustación y venta de vinos. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas municipales hasta el 15 de mayo y se valorará positivamente contar con experiencia previa en hostelería.

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